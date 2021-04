Aalborg Lufthavn lider stadig - passagerdyk fortsætter

Det samlede antal af rejsende til udlandet var 1.149 i marts i år - sidste år var tallet 11.489. Det giver en tilbagegang på 90 procent.

For de passagerer, der rent faktisk fløj, rejste størstedelen af dem til Amsterdam med KLM.

– Den 27. marts kunne KLM fejre 10-års jubilæum i Aalborg Lufthavn, og på de år har mere end 1,5 millioner passagerer fløjet mellem Aalborg og Amsterdam. Det er en meget vigtig rute for erhvervslivet, men også de fritidsrejsende, der via Amsterdam kan flyve ud i hele verden. Vi har gennem årerne haft et stærkt samarbejde med KLM og særligt her under COVID-19 pandemien, hvor vi sammen har sikret at holde ruten åben, fortæller direktør i Aalborg Lufthavn Niels Hemmingsen.