Ishockey på asfalt: AaB Ishockeys yngste spillere rykker træningen udendørs

Lidt er bedre end ingenting

Jakob Villadsen starter lørdagens træning med at inddele de cirka 10 børn, der er mødt op påskelørdag, i to hold. Efter en hurtig opvarmning og en bremseøvelse, stiller de sig på hver deres banehalvdel, inden Jakob Villadsen slipper en floorhockeybold løs, og kampen kan begynde.

- Det er mest for at give ungerne noget socialt samvær. Og er det selvfølgelig vigtigt, at de får rørt sig og har det sjovt, siger træneren og fortsætter:

- Vi kan ikke rigtig træne selve skøjteløbet, for det er ikke det samme at stå på is som på asfalt, men lidt er bedre end ingenting.

Det har mildest talt været en udfordring at holde deciderede træninger for de mindste ishockeyspillere.

- Vi har prøvet at lave noget online, hvor jeg har lavet nogle videoer med øvelser, som de så skulle lave derhjemme. Men der er ingen tvivl om, at det her er tusind gange bedre, siger Jakob Villadsen.