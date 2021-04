Præst efter corona: Slut med håndtryk i kirken

Gudstjenester online du’r ikke!

Pernille Vigsø Bagge går rundt i det smukke, lyse kirkerum i Løgstør Kirke. Her hænger et reb ud for hver anden stolerække for at markere, at kirkegængerne skal holde afstand. Det betyder, at der kun må være 26 kirkegængere. For at nå ud til så mange som muligt har Pernille og hendes præstekollega Lars forsøgt sig med at formidle det kristne budskab online:

- Vi startede jo sidste år i Påsken med at lave online-gudstjenester og små andagter og den slag på nettet. Jeg synes personligt, det fungerer utroligt dårligt, ler Pernille og uddyber her hvorfor: