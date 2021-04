Trods tilladelse til at åbne: Frederikshavns butikker holder lukket i påsken

Det er ikke første gang, kommunen giver butikkerne mulighed for at holde åbent i påsken.

I flere år har butikkerne haft mulighed for at invitere kunder indenfor i forbindelse med håndboldstævnet Rødspættecup, der afvikles i påsken. Men selvom stævnet i år er blevet aflyst, så har kommunens butikker alligevel fået lov at åbne.

- Det betyder meget for os. Vi har savnet vores kunder, da vi var lukket ned i butikken i over to måneder. Så det betyder meget for os, at vi må få dem ind i butikken og være sammen med dem herinde, fortæller butikschefen i Only Frederikshavn.

Lukkede butikker

En tur ned gennem shoppinggaden i Frederikshavn viser dog ikke helt det, som borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit Stenbak Hansen, forventede, da hun anmodede Erhvervsstyrelsen om at få lov til at åbne i påsken. Kun få butikker var åbne fredag formiddag.

- Jeg havde da håbet, at der var rigtig mange butikker, der havde vurderet, at det var en god ide at have åbent, siger hun.