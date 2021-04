Ni Hirtshals-mænd forsvandt i bølgerne

Den nat blæser det med 20 meter i sekundet fra nordøst.

Eksperter har senere fastslået, at vindstød af den styrke svarer til mellem otte og ni på Beaufort’s vindstyrkeskala. På havet betyder det, at der er så høje bølger, at toppen af bølgen vælter over, og de store skumsprøjt kan påvirke sigtbarheden i vandet.

Flere mennesker følger gennem aftenen og natten med, som redningsmissionen skrider frem.

- Jeg kunne se at redningsbåden et par gange var inde at vende, og jeg kunne så høre Johannes Hejlesen sige at: ”Vi tager lige en tur mere,” for de var ved at lukke ned og ville stoppe – men de ville lige tage den tur mere, fortæller Jacob J. Pedersen.

Johannes Hejlesen er en af de seks mænd fra Hirtshals, der er ombord på redningsfartøjet RF2.