Vendsyssel Elite Badminton forlænger med to af klubbens talenter

Forlænger med 'vikaren'

En anden spiller, der også forlænger med klubben, er 20-årige Josefine R. Jensen. Hun kan se frem til sin anden sæson for Vendsyssel Elite Badminton.

Hun vendte hjem til VEB for et år siden, hvor hun var tiltænkt en plads på 3. divisionsholdet, men Kirsty Gilmours skade betød, at Josefine R. Jensen spillede fire ligakampe i grundspillet.

- Og med to sejre i fire kampe viste Josefine, at hun er værd at satse på. Derfor ser vi frem til at have hende i truppen endnu en sæson, siger cheftræner Allan Kolbro Nielsen.

Josefine R. Jensen er da også taknemmelig for tilliden.

- Det var et mål at få min ligadebut, og det var stort, at det skete på hjemmebane i Arena Nord. Jeg ser frem til flere kampe i næste sæson, siger Josefine R. Jensen.