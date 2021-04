Aalborg og Rebild vil konkurrere om at være den vildeste kommune i Danmark

- Naturskøn er ikke nødvendigvis lig med artsrig, så vi kan sagtens gøre en masse for at der bliver en rigere natur med mere biodiversitet og gode vilkår for dyr og planter. Rebild Kommune er her i foråret konkret i gang med at kigge på vores egne arealer. I første omgang arealerne omkring administrationsbygningerne i Nørager og Terndrup samt rådhuset i Støvring, siger han.