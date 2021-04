Den sjældne kirkeugle holder til i Himmerland: - Hjælp med at bevare den

- Jeg fløjter til dem om aftenen, fortæller fritidslandmand Lasse Olsen og demonstrerer med en fløjten sit kald.

- Så går der 2-5 minutter efter jeg har fløjet, og så fløjter han tilbage.

Kirkeuglen var for 60 år en almindelig ynglefugl i Danmark, men er i dag et sjældent syn.

Derfor håber Vildtforvaltningsrådet i samarbejde med blandt andre Aalborg Zoo, at nordjyderne vil hjælpe med at holde øje med den - for at forhindre, at kirkeuglerne uddør i landet.