Dit sidste ønske: Else hjælper dig herfra

Else er bedemand, og hun vil gøre alt for, at din begravelse bliver, som du ønsker. Om det så er med en whiskybar i skoven, du vil i en bæredygtig uldurne, eller din kære skal have et halssmykke med dit aske i. Det var en personlig tragedie, der fik hende ind i branchen.