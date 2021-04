OVERBLIK: Sådan må du nu rejse med bus og tog

Køb din billet på forhånd

For at mindske risikoen for smitte over for chaufførerne, skal du købe din billet, inden du stiger ombord. Det kan du nemlig ikke gøre op selve bussen eller i toget.



Køb i stedet busbilletten i NT Billet app og på NTbillet.dk. Flextur og Flexhandicap bestilles og betales online i Flextrafik app eller på nt.flextrafik.dk.

Du skal fortsat bære mundbind, når du opholder dig i en bus eller et tog - og mens du står og venter på perronen eller ved busterminalerne.

Kunder med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau eller som har fysiske eller mentale svækkelser, der gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, er fritaget fra kravet. Alle børn under 12 år er også fritaget fra kravet om mundbind.