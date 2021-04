Signe tilbage med saksen

Nu skal både Signe og hendes faste kunder til at vende sig til ordet corona-pas og negativ test. For inden kunderne igen kan sætte foden indenfor i salonen, skal man fremvise en negativ corona test, eller et bevis for man er vaccineret, der er mindst 72 timer gammel. Kan man ikke det, så blier Signe nødt til at afvise dem ved døren.



- Hvis det er sådan det er, så må vi leve med det. Jeg stoler trykt på mine kunder, og man skal tænke på det er mig, det går ud over hvis man ikke har en gyldig test. Så vanker der nemlig store bøder til indehaveren. Men jeg kender mine kunder, så det sker ikke , siger Signe Leed Thomsen.