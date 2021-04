Få overblikket: Se liste over genåbning og smittetal her

En betingelse for genåbningen er, at der i stor stil skal benyttes coronatests. På efterskoler, ungdoms-og voksenuddannelser er ophold på skolen betinget af, at man har en gennemført test inden for de seneste 72 timer. Dog skal man maksimalt testes to gange om ugen.

I folkeskolerne er det ikke et krav men en kraftig opfordring, at elever bliver testet to gange ugentligt.