Anholdt efter omfattende graffiti-hærværk

- Faktisk sætter vi ham i forbindelse med mindst 14 tilfælde af hærværk. Den type adfærd er ikke acceptabel, og det skæmmer det offentlige rum. Derfor sigter vi pågældende for groft hærværk – og vi håber, at det kan sætte en stopper for det, siger politikommissær Preben Bang Klitgaard, der opfordrer til, at borgere, der har været udsat for hærværk af netop denne særlige type, retter henvendelse til politiet.