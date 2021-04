Flere asbestofre får mulighed for at søge godtgørelse

- Vi er meget taknemmelige for den nye lov og for, at udløbsdatoen for godtgørelsen samtidig ophæves. Vi kan ikke gøre de syge raske, men med godtgørelsesordningen kan vi som samfund tage ansvaret på os for brugen af et livsfarligt materiale, som har ført til uhelbredelig sygdom og død, siger Jesper Fisker.