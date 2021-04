Politiet på påskejagt: 130 brød færdselsloven på bare fire dage

Men de to vanvidsbilister fylder meget i billedet - og det er et punkt, politiet sætter skarpt ind over for, understreger Thomas Ottesen. Og den nye lovændring, der nu tillader politiet af konfiskere bilen, er et vigtigt redskab.

- Man kan håbe på, at det har sat tanker igang hos folk, at de nu risikerer at få taget deres bil, hvis de kører så meget for stærkt. Risikoen for at miste sin nye, dyre bil, som man måske endda har taget et lån for at kunne købe, betyder måske, at man ikke kører helt så hurtigt, som man ellers ville, fortæller politikommissæren.



Politiet er i deres gode ret til at konfiskere bilen, også selv om man har lånt den af en anden. Kører man såkaldt hensynsløs kørsel, kører mere end 200 km/t eller overskrider fartgrænsen med 100 procent, så må politiet tage bilen med.

- Man skal virkelig tænke sig godt og grundigt om nu, inden man går ud og kører for stærkt. Det er jo ikke for sjov, at vi laver den regel. Kører du 200 kilometer i timen, og det går galt, får det katastrofale følger, advarer Thomas Ottesen.