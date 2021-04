Seriefodbolden sparket i gang efter nedlukningen: - Dejligt at være sammen igen

Fællesskabet i klubben har været savnet

Det er første gang, de har spillet siden nedlukningen 15. december, og gensynet har ifølge flere af spillerne været tiltrængt.



- Bare at komme ud at røre sig. Og så være sammen med holdkammeraterne igen, siger Jakob Ertmann.

- Det var jo som køer på græs. Det har været super dejligt, siger Lasse Løystrup Pedersen.

For to uger siden blev forsamlingsloftet for udendørs idræt hævet til 50 personer, og i torsdags begyndte turneringen for seriefodbold. Spillerne skal klæde om hjemmefra og må ikke forsamles i klubhuset.

- Det savner vi da. Vi spiller jo ikke så meget for at vinde kampen, vi spiller mere for at hygge os og have det sjovt. Vi savner at kunne komme i omklædningsrummet og lave noget bagefter, siger Lasse Løystrup Pedersen.