Den største testdag nogensinde i Region Nordjylland

I Region Nordjylland har også gearet PCR-teststederne op til den forventede øgede aktivitet i forbindelse med genåbningen.



- Vi har forberedt os rigtig godt til den her dag. Vi har vidst fra starten, at det her ville blive den største testdag, vi har oplevet i region Nordjylland og sørget for at udbyde en masse tider, så der har været mulighed for at blive testet., fortæller Jacob Bertramsen, kontorchef for regionens sundhedsplanlægning.