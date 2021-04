Usikre lyntests: Nordjysk politiker vil skrue op for kapaciteten af PCR-test

En ny undersøgelse af kviktest har vist, at de kun fanger halvdelen af dem, der reelt er smittede med covid-19. Undersøgelsen kommer kun få dage før, at et coronapas med et negativt testsvar, der max er 72 timer gammelt, skal give nordjyderne adgang til frisøren og andre liberale erhverv. Og det er bekymrende, mener to nordjyske sundhedsordførere.