Minister roser ny aftale, der begrænser bomtrawlere i Skagerrak

Den frivillige aftale mellem fiskeriorganisationerne indebærer, at alt fiskeri med bomtrawl inden for 12 sømil fra den danske kyst i Skagerrak ophører. Derudover har parterne også aftalt, at de såkaldte kædemåtter ikke længere må bruges i Skagerrak i alle fiskerier. Brug af kædemåtter er meget belastende for havmiljøet og gør, at man kan komme til at fiske, hvor fx et almindeligt bomtrawl ikke kan fiske.



Fiskeriminsteren understreger over for TV2 Nord sin fortsatte støtte og aktive deltagelse i kampen mod de ødelæggende fiskeredskaber.

- Jeg vil fortsat arbejde videre mod at få et EU-forbud mod bomtrawl. Det er vores klare målsætning, at brug af kædemåtter bliver fuldstændig udfaset. Vi har brug for, der bliver indgået bindende aftaler, som på lang sigt gør, at vi ikke står i samme situation et andet sårbart sted i vores havbund, lyder det fra Rasmus Prehn (S).