Få overblikket: Se her, hvad der åbner tirsdag

God idé at printe coronapasset

Før du kan nyde godt af din frisørtid eller komme tilbage i skole, så skal du en tur forbi hjemmesiden Sundhed.dk. Du finder nemlig dit omtalte coronapas her - så du kan dokumentere, at du har en negativ coronatest, er vaccineret eller tidligere har været smittet med coronavirus.

Folketingets partier har nemlig vurderet, at flere dele af samfundet kan genåbne hurtigere, hvis kunder og besøgende kan dokumentere, at de ikke er sandsynlige smittebærere.



Tidligere var hjemmesiden ved at bryde sammen, fordi så mange danskere var inde for at se sin dokumentation, men nu er systemet blevet mere driftsikkert, oplyser tv2.dk.

- Nu kan det holde til mere pres, men hvis man skal være sikker på at kunne komme til for eksempel frisøren, skal man printe sit coronapas, lyder det gode råd fra direktør for Sundhed.dk, Morten Elbæk Petersen.

- Der vil kunne opstå kø. Så vi vil bede danskerne bede om kun at bruge Sundhed.dk, når det er nødvendigt og så skal man printe en udgave af sit coronapas, siger han til TV 2.