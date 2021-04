Tilbage på efterskole: De er som helt nye elever

- Med alle de undersøgelser, der er lavet om hvad nedlukningen gør ved folk i alle aldersgrupper, så har vi været klar over, at det har været trivsel mere end undervisning, vi har skullet have fokus på, nu hvor de er tilbage, lyder det fra Mogens Vestergård Pedersen, forstander på Hørby Efterskole.



En ny skolestart - igen

For at give eleverne de bedste muligheder for at finde sig godt til rette på efterskolen igen har man valgt at se på eleverne som værende et nyt hold, der starter på efterskolen i september. Det er altså de elementære ting med spisetider og sengetider, der skal ind i en rutine igen.