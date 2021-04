Brønderslev vil lave strøm fra solceller til 250.000 husstande

Borgmesteren i Brønderslev Kommune har store planer for kommunens grønne omstilling.

Han vil etablere så mange solcelleanlæg i kommunen, at man vil kunne forsyne mere end en kvart million husstande med strøm.



- Vi har en målsætning i Danmark om at nedbringe CO2-udledningen, og det kan vi gøre ved at lave eksempelvis solcelleparker, siger borgmester i Brønderslev Kommune, Mikael Klitgaard (V).



Han anerkender, at de mange planer om at etablere solcelleanlæg i kommunen kan skabe bekymringer fra mange sider, men han mener, det er nødvendigt for den grønne omstilling.

- Når man gerne vil tage landbrugsjord ud af produktion, fordi man synes, landbrug fylder for meget af forskellige årsager, så er det jo klogt at lave en anden omstilling, og kan man så lave en win-win-situation med at producere energi på de arealer, så er det rigtig godt, siger Mikael Klitgaard.