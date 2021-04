Personer med svagt immunforsvar kan være nøglen til at forstå mutationerne

Hvad betyder det så?

Først og fremmest er opdagelsen af, at immunsvækkede patienter kan udvikle mutationer, et argument for, at smitten skal holdes nede, siger Jan Pravsgaard Christensen.

For jo lavere smittetallene er, des mindre er risikoen for, at en immunsvækket person bliver smittet.

I Danmark må man antage, at en stor del af de immunsvækkede personer allerede er vaccineret eller planlagt vaccineret tidligt, mener Jan Pravsgaard Christensen.

Men mutationerne blandt immunsvækkede personer understreger, hvor vigtigt det er, at de får vaccinen.

- Pointen er, at her er nogle personer, der er i risiko for at udvikle mutationer. Derfor giver det mening at vaccinere dem, både for de enkelte, men i høj grad også for samfundet i det større billede, siger han.